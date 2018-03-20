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Глава АПЭК: Югра удивила результатом на президентских выборах
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Глава АПЭК: Югра удивила результатом на президентских выборах 

ТАСС 3 часа назад
20 марта. /ТАСС/. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов отметил высокую электоральную активность на президентских выборах 18 марта в Югре.
Эксперт сказал, что Югра — традиционно одна из территорий, где население проявляет значительную гражданскую активность, и ее рост связан с рядом факторов. «Это значительные мобилизационные усилия региональных властей, системы избирательных комиссий, общий рост интереса разных групп населения. Все эти факторы сыграли свою роль в Югре в большей степени чем в других регионах. Оказало свое влияние и ощущение гражданского долга, которое вновь сформировалось. Несомненно, этот позитивный результат благоприятно скажется и на общем политическом и на публичном позиционировании губернатора Югры Натальи Комаровой», — цитируют слова известного российского политолога и политтехнолога в департаменте общественных и внешних связей региона.
"Югра, действительно, удивила результатом. Значительную роль, на мой взгляд, там сыграла синергия факторов. Патриотическая работа по консолидации, мобилизации жителей автономного округа на фоне непростых условий внешнего давления. Мы говорим о стратегически важном для страны регионе, где была проявлена и корпоративная сплочённость предприятий. Также региональные власти приложили немало усилий для того, чтобы каждый житель региона чувствовал значимость своего голоса на выборах. На результат сработала и опора на общественное мнение, активность Натальи Комаровой. Провести масштабные выборы с высокой явкой без нарушений — с этой непростой задачей в Югре справились", — считает Орлов.
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) — российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных, а также общественных коммуникаций и медиа-проектов. Создано в 2004 году Дмитрием Орловым совместно с группой известных специалистов.
Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов — известный российский политолог и политтехнолог, консультант в области общественных коммуникаций, член Общественной палаты РФ, член Высшего совета партии «Единая Россия», лауреат премии «Серебряный лучник».
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