Ирина Кедровская: «Мы ступаем на поляну, где пока были только западные СМИ»

Программа SputnikPro основана на опыте работы агентства и радио Sputnik . Этот опыт «достиг таких размеров, что захотелось поделиться», подчеркнула заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Ирина Кедровская.

Мастер-класс для журналистов в рамках образовательного проекта SputnikProЗнакомство со стандартами и технологиями современного мультимедийного информагентства, а также презентации и мастер-классы медиаменеджеров и мэтров российской журналистики — вот основные «пункты» программы SputnikPro. Она началась с серии мастер-классов в Минске , затем в Тбилиси и в ближайшее время продолжится в Ереване

До сих пор проекты такой направленности на постсоветском пространстве осуществляли исключительно западные агентства и фонды. Теперь же, как заметила Ирина Кедровская, «на эту поляну вступаем мы» — и небезосновательно:

"Sputnik — наша настоящая история успеха. Никто в мире не создавал столь успешную платформу за такие короткие сроки. Огромное количество языков, площадь покрытия почти по всему миру — мы вещаем в радиоэфире, в эфире в интернете. О нашем опыте должны узнавать. На постсоветском пространстве должна быть сильная конкурентная среда", — сказала Ирина Кедровская как разработчик и участник проекта.

SputnikPro предполагает три модуля, и в каждом — теория (лекции) и практика (мастер-классы). Поясняя структуру программы, Ирина Кедровская обратила внимание на то, что модули разбиты по категориям. Первый обращен к журналистам, второй предназначен для представителей пресс-служб и ведомств, заинтересованных во внимании СМИ. А третий студенческий. При этом все занятия проводятся бесплатно, а их участники в случае успеха могут рассчитывать на работу в агентстве Sputnik.

Ирина Кедровская\: «Мы ступаем на поляну, где пока были только западные СМИ»Слушайте полную версию интервью:

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