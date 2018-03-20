Прекращено дело о сносе 15-этажного бизнес-парка IKEA в подмосковных Химках

Подмосковный арбитраж в июле отменил по вновь открывшимся обстоятельствам свое решение от 18 августа 2014 года, которое в 2016 году поддержал Верховный суд России , об отказе КСП „Химки“ в иске к структуре IKEA. В этом иске КСП „Химки“ требовало от ООО „ИКЕА Ханим ЛТД“ освободить занимаемый ответчиком земельный участок площадью около 20 гектаров, в том числе снести два 15-этажных корпуса бизнес-парка.

По мнению КСП „Химки“, бизнес-парк был возведен на земле бывшего совхоза „Путь к коммунизму“, которую истец получил в коллективно-долевую собственность в 1991 году. Как считает истец, участок площадью около 20 гектаров был незаконно изъят у него администрацией Химкинского района в 1993 году и передан в аренду IKEA. В 2007 году IKEA начала строительство на этом участке бизнес-парка „Химки“, а позже выкупила его за 105,5 миллиона рублей.

Арбитражный суд Московской области в августе 2014 года отклонил иск КСП „Химки“ об истребовании земли из чужого незаконного владения и сносе 17 зданий и сооружений, возведенных, по мнению истца, самовольно. Суд первой инстанции, отклоняя иск, указал, что имеющиеся у истца правоустанавливающие документы на землю не позволяют сделать вывод, принадлежал ли спорный участок к землям КСП, поскольку в них отсутствуют документальные подтверждения границ.

Кроме того, суд отметил, что совет КСП „Химки“, коллективный исполнительный орган истца, в 1993 году дал согласие на изъятие и передачу району 20 гектаров земель, и это решение не было оспорено. Наконец, суд указал на пропуск срока исковой давности, в том числе предельного, составляющего в гражданских правоотношениях 10 лет.

ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Но в июне 2017 года АО „Химки-Молжаниново“ подало в арбитраж Подмосковья заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. К ним истец отнес факты, установленные в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя Химкинского района Юрия Кораблина и чиновника администрации района Игоря Гончаренко.

В связи со смертью обоих фигурантов следственные органы вынесли постановление о прекращении уголовного дела, в котором говорится, что в ходе расследования был установлен факт фальсификации ряда документов, послуживших основанием для передачи спорного земельного участка ООО „ИКЕА Ханим ЛТД“.

»Дочка" IKEA обжаловала решение о пересмотре дела, и Десятый арбитражный апелляционный суд в феврале его отменил. Апелляционная инстанция сослалась, в частности, на пропуск срока исковой давности. «С учетом самостоятельного основания отказа в иске, в поданном заявлении о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам… не приведено обоснований того, что упомянутые вновь открывшиеся обстоятельства каким-либо образом привели бы к принятию другого решения», — указал суд.