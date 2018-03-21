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Сотрудник Белого дома забыл на остановке пароль от электронной почты
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Сотрудник Белого дома забыл на остановке пароль от электронной почты 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Представитель Белого дома Райан МакЭвой допустил серьезную халатность. Он забыл на автобусной остановке листок бумаги с адресом и паролем от электронной почты, которой американец пользовался, в том числе, на работе. Неназванный прохожий подобрал бумажку и передал журналистам, сообщает Gizmodo.
Представители СМИ сжалились над незадачливым сотрудником президентской администрации и не стали разглашать его имя. Электронный ящик чиновника был зарегестрирован на швейцарском сервере ProtonMail, который использует сквозное шифрование, чтобы во время взлома хакеры не могли получить доступ к письмам.
Вскоре представители ProtonMail опубликовали заявление, в котором призвали пользователей «не быть такими глупыми».
"Если ваш логин и пароль попали в чужие руки, никакое шифрование вас не спасет", — отметили представители хостинга.
Были ли применены какие-либо штрафные санкции к рассеянному сотруднику Белого дома, неизвестно. Представители администрации президента США никак не прокомментировали этот инцидент.
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