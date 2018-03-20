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Студенты колледжа на Цимлянской приняли участие в съезде волонтеров
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Студенты колледжа на Цимлянской приняли участие в съезде волонтеров 

Управа района Люблино 3 часа назад
Фото: Мое Люблино
Учащиеся Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 приняли участие в пятом съезде волонтеров, проходившем в Центре военно-патриотического и гражданского воспитания. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В течение трех дней ребята активно участвовали в мероприятиях на командообразование. Они прослушали интерактивную лекцию «Цена одиночества: социальное исключение и его роль в жизни человека. Как с этим работать волонтеру», на практическом занятии освоили правила действий волонтеров в чрезвычайных ситуациях, активно участвовали в психологических тренингах на развитие навыков социального взаимодействия, коммуникативного общения и личностного роста, — отметил представитель администрации.
Напомним, что колледж находится по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)
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