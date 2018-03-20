В Тамбове вынесли приговор китайцу, убившему супружескую пару

Тамбове вынесли приговор 55-летнему гражданину Китая , убившему гражданских супругов, сообщила пресс-служба регионального СК.

Инцидент случился 18 февраля прошлого года. Иностранец гостил дома у знакомой пары. Поругавшись с главой семейства из-за денежного долга, китаец ударил его топором по голове. Услышав шум, гражданская жена и дети пострадавшего попытались его защитить, но обвиняемый ударил ребёнка кулаком, а женщину — топором.

Подумав, что супруги мертвы, иностранец ушёл в другую комнату. Через несколько минут туда с ножом зашла пришедшая в сознание женщина и ударила китайца ножом. Дети супругов вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть 51-летнего хозяина дома, его 38-летнюю сожительницу и китайца госпитализировали в больницу, где женщина через несколько дней умерла.