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В Тамбове вынесли приговор китайцу, убившему супружескую пару
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В Тамбове вынесли приговор китайцу, убившему супружескую пару 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Тамбове вынесли приговор 55-летнему гражданину Китая, убившему гражданских супругов, сообщила пресс-служба регионального СК.
Инцидент случился 18 февраля прошлого года. Иностранец гостил дома у знакомой пары. Поругавшись с главой семейства из-за денежного долга, китаец ударил его топором по голове. Услышав шум, гражданская жена и дети пострадавшего попытались его защитить, но обвиняемый ударил ребёнка кулаком, а женщину — топором.
Подумав, что супруги мертвы, иностранец ушёл в другую комнату. Через несколько минут туда с ножом зашла пришедшая в сознание женщина и ударила китайца ножом. Дети супругов вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть 51-летнего хозяина дома, его 38-летнюю сожительницу и китайца госпитализировали в больницу, где женщина через несколько дней умерла.
Суд приговорил обвиняемого к 18 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.
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