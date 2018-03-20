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В Якутии объявили амнистию неплательщикам за ЖКХ
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В Якутии объявили амнистию неплательщикам за ЖКХ 

dom.lenta.ru 4 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» проводит акцию «Прощеные дни» для потребителей-физлиц. Об этом сообщается на сайте предприятия.
В период с 19 по 30 марта 2018 года жители из 19 районов республики имеют возможность оплатить задолженность за квартплату без пеней и штрафов. По сообщению предприятия, оплата принимается в районных кассах участков филиала «Коммунтеплосбыт», в почтовых отделениях, через терминалы «Сбербанка», в личном кабинете на сайте ГУП, в мобильном приложении и на портале gosuslugi.
Условия распространяются на Аллаиховский, Булунский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Горный, Жиганский, Момский. Нижнеколымский, Нюрбинский, Олекминский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Хангаласский и Чурапчинский районы республики.
Согласно обнародованным в марте данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 2017 год количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги выросло в 2,2 раза.
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