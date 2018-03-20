Доклад Совета Европы: тюрьмы в 13 европейских странах переполнены

ПАРИЖ, 20 марта. / ТАСС /. Тюрьмы в 13 странах Европы переполнены и число заключенных в них значительно превышает число мест. Об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник Советом Европы ежегодного доклада «Статистика пенитенциарных заведений» (SPACE).

"В тюрьмах Европы практически не остается свободных мест. Среднестатистический показатель равен девяти заключенным на 10 мест", — подчеркивается в докладе. В нем отмечается, что в Европе продолжает увеличиваться и такой важный показатель, как число заключенных на 100 тыс. населения. За период с 2015 по 2016 год он возрос с отметки в 115,7 до 117,1. При этом ранее, после 2012 года, когда показатель был равен 125,6, наблюдалась противоположная тенденция к увеличению числа не занятых мест в тюрьмах.

Эксперты Совета Европы считают, что в первую очередь нынешнее явление обусловлено увеличением длительности сроков в рамках тенденции по усилению борьбы с преступностью в целом ряде стран. В настоящее время среднестатистический срок пребывания человека в тюрьме равен в Европе 8,5 месяцам.

Число выпущенных на свободу из тюрем уменьшилось с показателя 2014 года в 142 человека на 100 тыс. населения до 135 в 2015 году. Среднее число заключенных на одного надзирателя составляло в 2016 году три человека, что соответствует и уровням 2014 и 2015 годов.

Меньше иностранцев

Как сообщается также в докладе, «численность заключенных-иностранцев в тюрьмах Европы в последние годы имеет общую тенденцию к снижению. Исключение составляет лишь период 2015-2016 годов, когда она увеличилась с уровня в 10,8% до 11,6%.

Женщины составляют в европейских тюрьмах лишь незначительную часть заключенных. Этот показатель равен всего 5,3%. При этом 24,2% из них находятся в предварительном заключении.