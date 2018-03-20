Глава ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский не войдёт в новый состав набсовета Сбербанка

«Александр Петрович Кулешов — академик, ректор Сколковского института науки и технологий», — сказал Греф.

Решение о невключение Лунтовского в список кандидатов принято для того, чтобы избежать возможного конфликта интересов, пояснил Греф.

Новый состав набсовета Сбербанка будет сформирован по итогам голосования в рамках годового общего собрания акционеров, которое пройдёт 8 июня.