Глава ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский не войдёт в новый состав набсовета Сбербанка 

Глава банковской ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский не войдет в новый состав наблюдательного совета Сбербанка, сообщил журналист глава кредитной организации Герман Греф. Вместо Лунтовского в новый состав набсовета номинирован ректор «Сколтеха» Александр Кулешов.
«Александр Петрович Кулешов — академик, ректор Сколковского института науки и технологий», — сказал Греф.
Решение о невключение Лунтовского в список кандидатов принято для того, чтобы избежать возможного конфликта интересов, пояснил Греф.
Новый состав набсовета Сбербанка будет сформирован по итогам голосования в рамках годового общего собрания акционеров, которое пройдёт 8 июня.