В ВДЦ «Смена» снова успешно реализовали образовательные программы

В ВДЦ «Смена» подвели итоги четырех образовательных программ: «Городская среда — территория развития», «Город мастеров», «Волонтер» и «Я — Гражданин».

Всего за две недели участники Всероссийской образовательной программы «Городская среда — территория развития» создали макет «ВДЦ „Смена“ — территория будущего», разработали 13 архитектурных объектов с помощью компьютерной программы «СКЕЙЧ-АП», создали арт-объекты буккросинга «Маска», «Навигация» и «Карта „Смена“ — трансформер». В дальнейшем участники программы «Городская среда — территория развития» будут продолжать разработку своих архитектурных проектов у себя в регионах.

Участник Всероссийской образовательной программы «Городская среда — территория развития» Алексей Простакишин из Нерчинска поделился впечатлениями:

«Я открыл для себя архитектуру в «Смене»! Ранее я интересовался медициной, и не думал, что это может быть настолько интересно! В рамках смены мы спроектировали арт-объект: у нас была задача из 30 кубиков сделать карту навигации, попутно мы решили, что это будет кроссворд и огромный кубик Рубика! Мы работали под руководством опытных архитекторов!»

Всего за две недели участники профориентационной программы «Город мастеров» прошли профессиональные пробы и обучение по 10 компетенциям в рамках курса «Погружение в профессию»: «Прототипирование», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Обработка дерева на станках», «Флористика». Помимо этого, сменовцы спроектировали 90 моделей роботов, 30 схем производственного монтажа, десятки 3D-моделей и многое другое.

Диана Колдырина из Твери проходила обучение в «Парке Будущего» по компетенции «Флористика»:

«Мы собирали композиции из букетов, много работали в команде, я думаю, что знания, которые мы здесь получили, очень пригодятся в жизни, это полезный опыт. Я желаю всем сменовцам обязательно вернуться в «Смену», потому что мы получаем здесь невероятное количество положительных эмоций!»

На образовательном проекте «Я — Гражданин!» мальчишки и девчонки разработали четыре социальных проекта патриотической направленности: сайт «Патриотт.рф», «Ты нужен Российской армии», «Памятник женщине-матери», «Патриотические акции». В течение смены они несли почетную Вахту Памяти у мемориала героям профтеха, погибшим в годы Великой Отечественной войны и провели девять часов строевой подготовки.

В рамках образовательной программы были подведены итоги поисково-просветительской экспедиции «Имя России». Участники четвёртой смены выбрали историческую личность, которая будет увековечена на Аллее Российской славы в ВДЦ «Смена», по итогам голосования новый монумент будет установлен Сергею Павловичу Королеву

Участники образовательного проекта «Волонтер» на четвертой смене разработали и реализовали модель кружка «Vogue с элементами акробатики», провели мероприятия в рамках Международного дня добрых дел 15 марта. Мальчишки и девчонки из четырех образовательных программ приняли участие в экологических акциях, флешмобах, поэтических и фотоконкурсах, организованных волонтерами.

Лучшей участницей образовательной программы «Волонтер» стала Александра Князева из Новороссийска , её наградили путевкой на Всероссийский фестиваль добра:

«Смена прошла незабываемо! Я получила новые эмоции и впечатления! Мы организовывали мероприятия, готовили атрибутику для выступлений, у нас проходили интересные мастер-классы».