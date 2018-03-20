В США объявили войну природному газу

Москва , 20 марта — «Вести. Экономика» Природный газ является ключевым элементом «топливного моста» в энергетическом переходе: заменяя уголь, он дает время для дальнейшего развития и расширения использования возобновляемых источников энергии.

Однако будучи менее вредным по сравнением с углем топливом для низкоуглеродной экономики, природный газ все чаще подвергается атаке со стороны политиков.

Известно, что от газа в два раза меньше выбросов CO2, чем от угля, а с точки зрения локального загрязнения окружающей среды (сера, ртуть и твердые частицы) он по сравнению с углем практически безвредный.

Но несмотря на низкие выбросы углерода в атмосферу, никуда не уйти от одного важного вопроса, остается ли в плюсе природа, если более низкий уровень CO2 заменяется более высокими выбросами метана, который, как правило, возникает при бурении и добычи природного газа, а также когда его транспортируют по трубопроводу и местным распределительным линиям.

Создав ужасную репутацию угольной промышленности, экологические группы взялись за природный газ, провозгласив его врагом климата. Причем в этой необъявленной войне «зеленые» в США уже добились определенного успеха: в некоторых штатах голубое топливо становится все менее популярным.

Недавно Государственная комиссия по коммунальным услугам Калифорнии обязала Pacific Gas & Electric построить новые возобновляемые источники энергии и накопители энергии вместо существующих трех газовых электростанций.

Эта энергоснабжающая компания также объявила, что не планирует строить новую газовую генерацию, а все начатые газовые проекты будут заморожены, поскольку власти Калифорнии негативно относятся к газу.

Все эти шаги мотивируются стремлением штата получать большую часть своей электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В прошлом году Калифорния постановила, что к 2030 г. 50% электроэнергии будет поступать из «зеленых» источников.

Калифорния по многим параметрам возглавляет кампанию чистой энергии, но самому мощному с экономической точки зрения штату страны еще предстоит сделать довольно много на этом пути. Калифорния сегодня производит около трети своего электричества из чистых источников.

“Вы ничего не добьетесь, если будете использовать больше и больше природного газа, — заявил The Wall Street Journal глава калифорнийской энергетической комиссии Роберт Вайзенмиллер. — В какой-то момент мы запретим строить в Калифорнии работающие на природном газе предприятия”.

Негативное отношение к газу в традиционно либеральной и «зеленой» Калифорнии трудно назвать неожиданным. Однако все более враждебно к голубому топливу начинают относится и в других, менее очевидных и более консервативных местах. Так, на прошлой неделе регуляторы Аризоны отклонили долгосрочный план коммунальных служб штата по использованию природного газа, призвав их сконцентрироваться на возобновляемых источниках энергии.

Регуляторы также ввели неожиданный 9-месячный мораторий на новые газовые электростанции мощностью более 150 мегаватт. С их точки зрения не следует тратить деньги налогоплательщиков на «бесперспективное оборудование».

Это решение примечательно еще и тем, что Аризона никогда не была в первых рядах экологической кампании в Америке, а в состав регулирующих органов входят исключительно республиканцы. К тому же у штата нет никаких законов, предписывающих использование возобновляемых источников энергии. Логика регуляторов Аризоны объясняется экономией и долгосрочными финансовыми рисками.

Разумеется, нельзя говорить, что в ближайшее время природный газ будет полностью вытеснен из американской экономики. США намерены установить новый рекорд по добыче голубого топлива в этом году, а в 2017 г. страна впервые с 1957 г. стала чистым экспортером газа.

В таких местах, как Пенсильвания и Огайо, где расположены крупнейшие сланцевые месторождения Марселлус и Ютика, активно строятся трубопроводы для транспортировки газа в другие регионы США.

Переход с угля на газ начался несколько лет назад после взрыва добычи сланцевого газа, который сделал голубое топливо крупнейшим источником производства электроэнергии в США. По мнению экспертов, газ, вероятно, останется таковым еще достаточно длительное время.

Фактически уничтожив угольную промышленность, сторонники возобновляемых источников энергии, экологические группы и, что важно, растущее число регуляторов и политиков усиливают давление на энергоснабжающие компании, требуя от них перехода от газа к возобновляемым источникам энергии. В итоге «мост» природного газа может оказаться намного короче, чем все ожидают.