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В «Старой Сарепте» покажут подземелье в Доме богатого колониста
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В «Старой Сарепте» покажут подземелье в Доме богатого колониста 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Открытие подземелья с 250-летней историей в «Доме богатого колониста» состоится в волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» 24 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, гости смогут увидеть уникальные подземелья екатерининской эпохи, услышать рассказы об именитых сарептянах, об архитектуре и внутреннем убранстве зданий XVIII века.
Кроме того, сотрудники музея покажут посетителям подвалы домов холостых братьев, колониста, пастора, аптекаря, Торговый дом Гольдбаха, Дом Гличей, а также расскажут об истории строений, об их хозяйственной и оборонительной функции.
Настоящим событием экскурсионной программы станет посещение подземелья, которое ранее было закрыто для широкой публики. Его открытие пройдет в 16:00.
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