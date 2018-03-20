В «Старой Сарепте» покажут подземелье в Доме богатого колониста

Открытие подземелья с 250-летней историей в «Доме богатого колониста» состоится в волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» 24 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, гости смогут увидеть уникальные подземелья екатерининской эпохи, услышать рассказы об именитых сарептянах, об архитектуре и внутреннем убранстве зданий XVIII века.

Кроме того, сотрудники музея покажут посетителям подвалы домов холостых братьев, колониста, пастора, аптекаря, Торговый дом Гольдбаха, Дом Гличей, а также расскажут об истории строений, об их хозяйственной и оборонительной функции.

Настоящим событием экскурсионной программы станет посещение подземелья, которое ранее было закрыто для широкой публики. Его открытие пройдет в 16:00.