В библиотеке на Паршина прочтут лекцию о трансгуманизме

В библиотеке № 240 района Хорошево-Мневники в среду, 21 марта, прочтут лекцию «Об идеях трансгуманизма и будущего человечества».

— Встреча пройдет в рамках научно-просветительского проекта «TechnoScience». Для собравшихся выступит Юрий Черный , руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН, кандидат философских наук. Гости узнают об истоках зарождения самого понятия «трансгуманизм» от Данте до Макса Мора, об идейных вдохновителях этой концепции, — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова

В завершение встречи все желающие смогут ознакомиться с новинками научно-технического фонда библиотеки на выставке «100 книг TechnoScience», а также с помощью тематической выставки «Читаем будущее» узнать, кто из фантастов придумал скафандр, телевидение, роботов.

Всех желающих ждут в 15.00 по адресу: ул. Паршина, д. 33. Дополнительная информация по телефонам: 8 (499) 720-19-84, 8 (499) 720-19-85. (вт)