В библиотеке на Паршина прочтут лекцию о трансгуманизме 

В библиотеке № 240 района Хорошево-Мневники в среду, 21 марта, прочтут лекцию «Об идеях трансгуманизма и будущего человечества».
— Встреча пройдет в рамках научно-просветительского проекта «TechnoScience». Для собравшихся выступит Юрий Черный, руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН, кандидат философских наук. Гости узнают об истоках зарождения самого понятия «трансгуманизм» от Данте до Макса Мора, об идейных вдохновителях этой концепции, — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
В завершение встречи все желающие смогут ознакомиться с новинками научно-технического фонда библиотеки на выставке «100 книг TechnoScience», а также с помощью тематической выставки «Читаем будущее» узнать, кто из фантастов придумал скафандр, телевидение, роботов.
Всех желающих ждут в 15.00 по адресу: ул. Паршина, д. 33. Дополнительная информация по телефонам: 8 (499) 720-19-84, 8 (499) 720-19-85. (вт)