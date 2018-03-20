Прокуратура не нашла нарушений в «Новой Почте», но деньги клиентов изъяла

Пресс-служба «Новой почти» после встречи руководителей предприятия с генеральным прокурором Юрием Луценко сообщила в пресс-релизе, что никаких налоговых нарушений по результатам обысков офисов предприятия не было обнаружено, но при этом в Харькове в первом отделении были изъяты 132 тыс. гривен средств из кассы финансовой компании «Форпост».

«Это были денежные переводы наших клиентов. Именно эта сумма стала потом основанием для того, чтобы в пресс-релизе Генпрокуратуры появилась информация о неких изъятых средствах. Насколько мне известно, сейчас эти клиенты пишут жалобы, и мы, безусловно, будем обжаловать это изъятие», — заявил совладелец компании Вячеслав Климов вчера на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко высказывал беспокойство в связи с тем, что злоумышленники используют «Новую почту» для перевозки нелегальных товаров: алкоголя без акцизных марок, наркотиков и т. п. Представитель компании заявил, что скоро будет разработан план совместных с ГПУ действий, который позволит в будущем не допустить транспортировку запрещенных грузов.

Напомним, что вчера премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции , бизнес-омбудсмену, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, которые состоялись на прошлой неделе (в частности на ООО «Новая почта»-ред.), и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга исполнения закона о защите бизнеса «маски-шоу-стоп».

«На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит», — подчеркнул премьер.