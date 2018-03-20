«Ростех» обеспечил перевод части системы ОМС на российское программное обеспечение

Госкорпорация «Ростех» обеспечила перевод части подсистем Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) на российское программное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Дочерняя структура Госкорпорации Ростех — Национальный центр информатизации (НЦИ) — выполнила государственный контракт по развитию ГИС ОМС. В рамках контракта внедрен ряд функциональных обновлений и обеспечен перевод части подсистем ГИС ОМС на российское и свободно распространяемое программное обеспечение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате обновлений значительно снижена зависимость системы от иностранных производителей «софта», повышен уровень ее информационной безопасности, что гарантирует более стабильную работу ГИС ОМС. Как поясняется, функциональные изменения упрощают межтерриториальное взаимодействие органов ОМС, а также содержат ряд удобных сервисов для руководства фонда и населения. «Благодаря усовершенствованию взаимодействия ГИС ОМС с Единой государственной системой в сфере здравоохранения появилась возможность предоставлять гражданам дополнительные сведения в разделе „Мое здоровье“ на едином портале госуслуг — например, информацию о ранее оказанных по ОМС услугах. Также через этот раздел можно будет подать заявление на оформление страхового полиса. Это станет возможным уже в 2018 г.», — приводятся в сообщении слова генерального директора НЦИ Константина Солодухина

Как указано в сообщении пресс-службы, также разработан и внедрен инструмент информационно-аналитической поддержки первых лиц ФОМС и механизм юридически значимого электронного документооборота для территориальных фондов ОМС.

«Нововведения упрощают процедуру обмена документами между регионами в случае оказания застрахованному лицу медпомощи не в том регионе, где он был застрахован. Кроме того, руководство фонда получило онлайн-доступ к оперативно обновляемой информации по ключевым показателям ГИС ОМС, в том числе через специальное мобильное приложение», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в результате победы на электронном аукционе НЦИ стал исполнителем работ по технической поддержке работы ГИС ОМС на 2018 г.