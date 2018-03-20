Ещё
Журналист «АиФ-Юг» стал лауреатом конкурса «Золотое перо Кубани»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

Журналист «АиФ-Юг» стал лауреатом конкурса «Золотое перо Кубани» 

АиФ — Юг 4 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Заместитель главного редактора газеты «АиФ-Юг» победил в номинации «Преодоление», за материал «Я просто живу».
«Члены жюри выбрали семерых победителей и четырнадцать лауреатов «Золотого пера», «Золотого объектива», «Золотого микрофона», а затем состоялось заседание секретариата, утвердившее результаты конкурса», — рассказали в Союзе журналистов Краснодарского края.
«В этом году на конкурс поступило более 500 работ от 80 авторов из 35 краевых и районных СМИ. По мнению жюри, лучшим автором «Золотого пера» стала Светлана Савина, корреспондент газеты «Туапсинские вести». Ее публикация «Новый год в Гулаге» получила единогласную поддержку конкурсной комиссии», — рассказала председатель жюри Яна Викулова.
АиФ — Юг: последние новости
Сочи и Минеральные Воды соединит новый автобан Книга Гиннеса отложила регистрацию массового спуска с горы в купальниках в Академия ФК «Краснодар» откроет еще два манежа
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза217
О чем говорили Путин и Трамп59
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»93
В МИД РФ приглашены все иностранные послы55
Трамп все-таки поздравил Путина173
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение