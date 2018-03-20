Журналист «АиФ-Юг» стал лауреатом конкурса «Золотое перо Кубани» 

Заместитель главного редактора газеты «АиФ-Юг» победил в номинации «Преодоление», за материал «Я просто живу».
«Члены жюри выбрали семерых победителей и четырнадцать лауреатов «Золотого пера», «Золотого объектива», «Золотого микрофона», а затем состоялось заседание секретариата, утвердившее результаты конкурса», — рассказали в Союзе журналистов Краснодарского края.
«В этом году на конкурс поступило более 500 работ от 80 авторов из 35 краевых и районных СМИ. По мнению жюри, лучшим автором «Золотого пера» стала Светлана Савина, корреспондент газеты «Туапсинские вести». Ее публикация «Новый год в Гулаге» получила единогласную поддержку конкурсной комиссии», — рассказала председатель жюри Яна Викулова.