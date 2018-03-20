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Архивистов ЯНАО поздравили с профессиональным праздником в правительстве округа
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Архивистов ЯНАО поздравили с профессиональным праздником в правительстве округа 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
Лучших сотрудников поздравляли в правительстве округа.
— До этого мы обычно проводили ежегодно Коллегию, — рассказала журналистам Наталья Головина, руководитель службы по делам архивов ЯНАО, — на которой подводили итоги, анализировали свою работу, строили планы, думали о развитии архивной отрасли, принимали программные документы на следующий рабочий год. Сегодня решили собрать тех, чьими ежедневными системными усилиями создается архивный фон округа. Это работники, ответственные за делопроизводство в организациях, фондообразователи и хранители личных фондов.
— Сегодня в округе создаются необходимые условия для работы, — сказала Наталия Фиголь, руководитель аппарата управления губернатора ЯНАО в частности, — есть активный, работоспособный, творческий коллектив. Мы внедряем передовые технологии в сферу архивного дела, пополняем электронный архив автономного округа. Очень приятно отметить, что успехи наших архивистов — и личные профессиональные, и коллективные, отмечены сегодня на федеральном уровне и в округе.
Профессиональный праздник ямальских архивистов был учрежден в 2013 году.
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