Архивистов ЯНАО поздравили с профессиональным праздником в правительстве округа 

Лучших сотрудников поздравляли в правительстве округа.
— До этого мы обычно проводили ежегодно Коллегию, — рассказала журналистам Наталья Головина, руководитель службы по делам архивов ЯНАО, — на которой подводили итоги, анализировали свою работу, строили планы, думали о развитии архивной отрасли, принимали программные документы на следующий рабочий год. Сегодня решили собрать тех, чьими ежедневными системными усилиями создается архивный фон округа. Это работники, ответственные за делопроизводство в организациях, фондообразователи и хранители личных фондов.
— Сегодня в округе создаются необходимые условия для работы, — сказала Наталия Фиголь, руководитель аппарата управления губернатора ЯНАО в частности, — есть активный, работоспособный, творческий коллектив. Мы внедряем передовые технологии в сферу архивного дела, пополняем электронный архив автономного округа. Очень приятно отметить, что успехи наших архивистов — и личные профессиональные, и коллективные, отмечены сегодня на федеральном уровне и в округе.
Профессиональный праздник ямальских архивистов был учрежден в 2013 году.