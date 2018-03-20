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Страшно интересно: 8 свежих хорроров с загадкой
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Страшно интересно: 8 свежих хорроров с загадкой 

Ivi.ru 4 часа назад
Фото: Ivi.ru
Детективные ужастики — это эмоциональная встряска, хороший сюжет и гарант того, что вы не заскучаете.
Астрал 4: Последний ключ
Астрал 4: Последний ключ
Новая история о медиуме Элис Райнер. На этот раз ей предстоит вернуться в дом, где она провела свое детство — к ней обратились его новые жильцы, столкнувшиеся с необъяснимым и ужасным.
Демон внутри
Демон внутри
Патологоанатомам маленького городка, работающим в семейном морге, привозят тело красивой девушки. На нем нет видимых повреждений, но, проводя аутопсию неизвестной, отец и сын начинают раскрывать обстоятельства загадочной смерти молодой женщины.
Лекарство от здоровья
Лекарство от здоровья
Молодой и очень амбициозный сотрудник фирмы отправлен в командировку в Альпы — ему предстоит поездка в оздоровительный центр, чтобы вернуть на работу руководителя своей компании. По прибытии он сталкивается с загадочными спа-процедурами, тотальной невозможностью увидеться с боссом и мистическими тайнами этого места. Вот только выдержит ли он?
Пила 8  Пила 8  С тех пор, как Джон Крамер умер, прошло десять лет, но полиция снова начала находить тела людей, погибших при жутких обстоятельствах. У жестокого убийцы появился последователь, талантливо копирующий стиль учителя?
Оно приходит ночью
Оно приходит ночью
Мир вот-вот погибнет — началась эпидемия, из-за которой заболевшие превращаются в монстров. Все, к чему мы привыкли, погружается в ад, и, спасая от гибели свою семью, отец прячет её в заброшенном доме в лесу. Но однажды на пороге дома появляются незнакомцы…
Хэвенхерст
Хэвенхерст
Джеки расследует исчезновение лучшей подруги, которая была пациентом реабилитационного центра, расположенного в старинном и мрачном готическом особняке на Манхэттене. Попасть в это место сложно — требования к постояльцам высокие. Но еще сложнее оттуда выбраться.
Заклятье. Наши дни  Заклятье. Наши дни  Несколько румынских священников обвиняются в убийстве монахини, над которой проводили обряд изгнания злых духов. Молодая журналистка Николь начинает собственное расследование этого дела и пытается выяснить, что на самом деле стояло за смертью Аделины Маринеску, проведшей свои последние дни в подвале без пищи и воды.
Проклятие Аннабель: Зарождение зла  Проклятие Аннабель: Зарождение зла  Продолжение хоррора о жуткой кукле, в которую вселился дух проклятой Аннабель. Её новые жертвы — сиротки, переехавшие в дом кукольника и его жены после закрытия приюта.
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