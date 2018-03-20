Страшно интересно: 8 свежих хорроров с загадкой

Детективные ужастики — это эмоциональная встряска, хороший сюжет и гарант того, что вы не заскучаете.

Астрал 4: Последний ключ

Астрал 4: Последний ключ

Новая история о медиуме Элис Райнер. На этот раз ей предстоит вернуться в дом, где она провела свое детство — к ней обратились его новые жильцы, столкнувшиеся с необъяснимым и ужасным.

Демон внутри

Демон внутри

Патологоанатомам маленького городка, работающим в семейном морге, привозят тело красивой девушки. На нем нет видимых повреждений, но, проводя аутопсию неизвестной, отец и сын начинают раскрывать обстоятельства загадочной смерти молодой женщины.

Лекарство от здоровья

Лекарство от здоровья

Молодой и очень амбициозный сотрудник фирмы отправлен в командировку в Альпы — ему предстоит поездка в оздоровительный центр, чтобы вернуть на работу руководителя своей компании. По прибытии он сталкивается с загадочными спа-процедурами, тотальной невозможностью увидеться с боссом и мистическими тайнами этого места. Вот только выдержит ли он?

Пила 8 Пила 8 С тех пор, как Джон Крамер умер, прошло десять лет, но полиция снова начала находить тела людей, погибших при жутких обстоятельствах. У жестокого убийцы появился последователь, талантливо копирующий стиль учителя?

Оно приходит ночью

Оно приходит ночью

Мир вот-вот погибнет — началась эпидемия, из-за которой заболевшие превращаются в монстров. Все, к чему мы привыкли, погружается в ад, и, спасая от гибели свою семью, отец прячет её в заброшенном доме в лесу. Но однажды на пороге дома появляются незнакомцы…

Хэвенхерст

Хэвенхерст

Джеки расследует исчезновение лучшей подруги, которая была пациентом реабилитационного центра, расположенного в старинном и мрачном готическом особняке на Манхэттене . Попасть в это место сложно — требования к постояльцам высокие. Но еще сложнее оттуда выбраться.

Заклятье. Наши дни Заклятье. Наши дни Несколько румынских священников обвиняются в убийстве монахини, над которой проводили обряд изгнания злых духов. Молодая журналистка Николь начинает собственное расследование этого дела и пытается выяснить, что на самом деле стояло за смертью Аделины Маринеску, проведшей свои последние дни в подвале без пищи и воды.

Проклятие Аннабель: Зарождение зла Проклятие Аннабель: Зарождение зла Продолжение хоррора о жуткой кукле, в которую вселился дух проклятой Аннабель. Её новые жертвы — сиротки, переехавшие в дом кукольника и его жены после закрытия приюта.