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В МВД по Республике Крым обсудили вопросы предоставления российского гражданства иностранным гражданам
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В МВД по Республике Крым обсудили вопросы предоставления российского гражданства иностранным гражданам 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
В МВД по Республике Крым состоялось межведомственное совещание по вопросам предоставления гражданства Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также выдачи российских паспортов.
В мероприятии приняли участие представители подразделений по вопросам миграции МВД по Республике Крым, УМВД по г. Севастополю, Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, органов прокуратуры и судов, а также иных органов государственной власти. Кроме того, на встрече выступили уполномоченные по правам человека в Республике Крым, уполномоченный по правам детей и защите их прав при главе Республике Крым.
Специалисты профильных ведомств высказали мнения по вопросам признания и приобретения российского гражданства, обсудили меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства, а также обеспечение соблюдения установленных сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений.
По итогам мероприятия участники совещания акцентировали внимание на необходимости тесного взаимодействие между органами исполнительной и судебной власти при изучении всех обстоятельств для определения наличия либо отсутствия гражданства Российской Федерации.
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