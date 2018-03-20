В МВД по Республике Крым обсудили вопросы предоставления российского гражданства иностранным гражданам

В мероприятии приняли участие представители подразделений по вопросам миграции МВД по Республике Крым, УМВД по г. Севастополю , Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, органов прокуратуры и судов, а также иных органов государственной власти. Кроме того, на встрече выступили уполномоченные по правам человека в Республике Крым, уполномоченный по правам детей и защите их прав при главе Республике Крым.

Специалисты профильных ведомств высказали мнения по вопросам признания и приобретения российского гражданства, обсудили меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства, а также обеспечение соблюдения установленных сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений.

По итогам мероприятия участники совещания акцентировали внимание на необходимости тесного взаимодействие между органами исполнительной и судебной власти при изучении всех обстоятельств для определения наличия либо отсутствия гражданства Российской Федерации.