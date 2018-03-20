В отношениях с Россией Мэй показала себя как политик, но не как государственный деятель

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Поведение Терезы Мэй в последние дни может произвести впечатление только в том случае, если вы считаете премьер-министра очень талантливым партийным политиком. Когда в Солсбери обнаружили двоих отравленных россиян, реакция могла быть двоякой. Во-первых, посмотреть, какие краткосрочные политические преимущества можно извлечь из этого дела. Здесь Тереза Мэй молниеносно использовала свои политические умения с максимальным эффектом. Немедленно обвинив Россию , она приструнила непослушных заднескамеечников и отвлекла внимание критиков от своих трудностей, связанных с Брекситом.

Но мудрый государственный деятель подумал бы о том, какие долгосрочные международные выгоды можно извлечь из этой ситуации. Самое очевидное — привлечь на свою сторону не только друзей и союзников, но и весь мир. Вместо этого она опустилась до уровня подростков на школьном дворе, которые тычут пальцами и кричат: «Ага, это ты сделал!» На это Россия ответила ей: «Нет, не я».

Настоящий государственный деятель не стал бы спешить, а вежливо предложил бы России сказать, что она здесь ни при чем. А когда Россия попросила образец отравляющего вещества, такой государственный деятель немедленно дал бы на это согласие и передал такой образец как можно быстрее. Мудрый государственный деятель провел бы тщательное расследование с изучением фактов, сделав это максимально публично, чтобы все могли следить за происходящим. Если бы в результате Россия оказалась виновной, мировое общественное мнение склонилось бы в пользу Британии, и дело можно было бы передать в ООН . Для госпожи Мэй это упущенная возможность.

Я не сторонник Корбина или Путина, но то, что эти вопросы «второстепенные», не делает их менее важными. Мэтью д'Анкона прав, когда говорит, что «для Кремля это уже не битва между коммунизмом и капитализмом, а сражение между авторитаризмом и либеральной демократией», хотя холодная война была и первым, и вторым. Но значит ли это, что нам надо подражать антилиберальным путинским привычкам?

Необходимо кропотливое и тщательное расследование серьезных преступлений, прежде чем делать выводы. Нужны основанные на фактах и уликах заявления министров, а не бездоказательные и напыщенные утверждения. Нужны твердые, но осторожные и дипломатичные формулировки, когда имеешь дело с опасными государствами. Нужна свобода излагать альтернативные мнения, отличающиеся от точки зрения государственной власти. Нужна уверенность в том, что государственным вещательным компаниям не подобает фальсифицировать фотографии и передавать в эфир нелепые пропагандистские изображения типа «красного рассвета над Москвой ».

Это ли отличает либеральную демократию от популистского самовластия? Или мы позволяем провоцировать себя, опускаемся в популистскую сточную канаву и начинаем плыть в опасных международных водах, где все стороны практически одинаковы?

Тони Гривс (Tony Greaves), Партия «Либеральные демократы», палата лордов