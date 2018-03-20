«Рот открыл, мнение высказал». Почему звезд все чаще критикуют за вырванные из контекста слова

Скандальное заявление Серебряков сделал в выпуске шоу «вДудь», который вышел 20 февраля. Актер сказал, что если отъехать от Москвы на «30, 50, 70 километров», то можно увидеть много общего с 90-ми годами. По его мнению, знания, достоинство и предприимчивость не являются национальной идеей России. «Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — сказал Серебряков.

За эту фразу журналисты публично раскритиковали актера. Многие СМИ попросили его коллег и депутатов Госдумы прокомментировать заявление, а одно из изданий даже составило рейтинг знаменитостей, которые негативно высказывались о России.

Чуть позже на прицел попал телеведущий Леонид Якубович. Журналисты упрекнули его в оскорблении гостей шоу «Поле чудес». В спецвыпуске программы «Сегодня вечером» Якубович рассказал о случае, когда его гости не знали, кто такой Михаил Булгаков , и не слышали о «Мастере и Маргарите». Тогда же ведущий высказал мнение, что гости приходят на передачу не ради самой игры, а чтобы засветиться на телевидении и передать привет знакомым.

Возьмем концепцию с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения. Не об этом разговор, бросьте дурака валять, вы же не за этим приехали. Вас кто-нибудь

увидит на экране — будет пить до утра. Дай бог привет передадите — это обморок. Вот и все — Леонид Якубович.

СМИ расценили слова Якубовича как оскорбление гостей шоу: журналисты писали, что Якубович назвал участников «Поле чудес» шизофрениками и идиотами.

На этой неделе критикуют лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича за то, что он якобы назвал россиян дебилами. На своей странице в Facebook музыкант написал, что его поразило, насколько американцы «спокойнее, веселее и добрее нас». В комментариях, отвечая подписчику, он заявил, что пропаганда превращает людей «в злобных дебилов». «

Ей-богу, мне кажется они открыли

какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он.

СМИ растиражировали фразу Макаревича и обвинили его в том, что он оскорбил всех россиян. Позже музыкант пояснил, что говорил только о влиянии пропаганды и не собирался обижать сограждан.

«Людям нужен повод»

Подобные истории не стоит называть травлей, заявил «360» журналист Владимир Познер . «Это все ерунда. Я, например,

как-то сказал, что то, что Россия приняла православие — это трагедия. И тоже была масса всего написана разными людьми. И что? Писали и писали. Это травлей не называется», — сказал он.

Что касается Андрея Макаревича, я думаю, он несильно переживает. Не нравится людям, что человек так сказал — они высказываются. Я бы не стал из этого делать событие

— Владимир Познер.

Журналистка Леся Рябцева предположила, что увеличившееся количество скандалов связано с тем, что раньше знаменитости редко высказывались о политике. «Я вспоминаю

2012-й год, когда политика только входила в поп-культуру, наши деятели культуры старались держаться в стороне от нее и публично не заявляли своих позиций. Но после Крыма Украины ситуация сильно поменялась», — сказала она.

Рябцева отметила, что в стране происходит процесс ожесточения.

Если раньше травля и хейтинг был на уровне

какой-то неизменной истории, меня хейтили за лишний вес и кривую рожу, то сейчас нападки начинаются по принципу «Че ты рот открыла, мнение высказала». Мне кажется, это общее настроение в стране такое, к сожалению

— Леся Рябцева.

«Людям нужен повод. Был бы повод, а статья найдется — есть такая шутка», — заявил в разговоре с «360» продюсер Иосиф Пригожин . Он пояснил, что знаменитости попадают под критику

из-за того, что «находятся на самом видном месте». «Надо четко понимать, что мы живем в такой среде сегодня. Среда обитания диктует», — сказал продюсер.

Музыкант призвал разделять критику и оскорбления.

Когда критикуют — с уважением отношусь. А когда просто грязью поливают, это паскудно просто. Критика нужна для того, чтобы мы делали выводы, чтобы мы смогли обратить внимание на наши ошибки. Но это не должно быть оскорблением, я против оскорблений, грязи

— Иосиф Пригожин.