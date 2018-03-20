«Ростелеком» приглашает на битву молодых ученых Science Slam в Краснодаре

«Ростелеком» приглашает на Science Slam — соревнование молодых ученых в формате стендап, которое пройдет в Краснодаре 22 марта в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar. В качестве партнера мероприятия телеком-оператор подготовил для гостей и участников научной битвы креативную фотозону с забавными спичбаблами, зону виртуальной реальности, тематические подарки. Организатор Science Slam — просветительский проект «МатЧасть».

Состязания представляют собой серию интеллектуальных поединков молодых ученых. Каждый участник в течение 10 минут представит собственные научные разработки, инновационные идеи или проекты. После этого публика выберет лучшего спикера аплодисментами, победитель будет определен с помощью шумомера. В Краснодаре на Science Slam придут более 250 гостей, также предусмотрена онлайн-трансляция мероприятия. Аудитория «битвы ученых» — это, как правило, студенты старших курсов, преподаватели вузов, молодые профессионалы из сферы технологий и IT и просто интересующиеся наукой люди.

Вячеслав Плеханов , директор департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг»: «Для нашей компании всегда было важно поддерживать проекты, направленные на развитие талантливой молодежи. Вот уже несколько лет мы выступаем партнерами интеллектуальных игр „Ворошиловский стрелок“ и „IQ-марафон“. Партнерство в Science Slam станет для нас новым интересным опытом. Серьезные научные разработки, поданные в несерьезной манере, остроумно, кратко и понятно — отличный способ привлечь внимание к науке, к последним разработкам в области технологий. Это особенно актуально, когда интернет вещей и „Умный дом“, который „Ростелеком“ внедряет уже сегодня, всё больше входят в повседневную жизнь, делают ее комфортнее и безопаснее».

Серафима Чичева, руководитель просветительского проекта «МатЧасть»: «В Краснодаре Science Slam пройдет уже во второй раз. Мы рады, что „Ростелеком“ поддерживает наш проект и помогает открыть широкие возможности городскому научному сообществу. В перспективе это позволит проводить в городе крупные всероссийские слэмы, а лучшие краснодарские ученые смогут участвовать в российских и международных „битвах“.