США заставят ответить за загаженную Арктику

США признали наличие проблем на их заброшенной ракетной базе, расположенной в Гренландии. Вскоре база Camp Century покажется из-под ледника из-за глобального потепления.

Camp Century ввели в эксплуатацию в 1959 году. Проект Ice Warm («Ледяной червь») создавался для обстрела ядерными ракетами Советского Союза. Таким образом, то, что в виде антарктического проекта Новая Швабия не удалось в конце 1930-х годов нацистской Германии , удалось американцам в Арктике в конце 1950-х.

Проект Iceworm был оставлен через восемь лет из-за нестабильности льда, а Camp Century подверглась глубокой консервации, заморозив там 9 200 тонн химических отходов.

Во глубине гренландских льдов

Виталий Богданов. История Camp Century является хрестоматийным примером неправильного военного планирования, последствия которого сказываются полвека спустя, говорит начальник зарубежного управления Института военной истории Министерства обороны РФ

«Эта база создавалась потому, что северное направление — самое короткое для нанесения удара по СССР, однако в 1950-х годах у США еще не было носителей, которые достигли бы территории СССР с континентальных баз. Поэтому американцы создавали мобильные аэродромы на льдах Северного Ледовитого океана, а затем кому-то в Пентагоне пришла в голову идея совершенно фантастического проекта — построить аэродром не на поверхности льда, а в его глубине», — рассказал он «Ридусу»

Американцы, не привыкшие долго запрягать, приступили к строительству Camp Century ударными темпами и под ледяным щитом Гренландии выкопали-выплавили гигантские пустоты, в которые свободно помещались стратегические бомбардировщики, а позднее — баллистические ракеты. Достаточно сказать, что длина взлетной полосы на этой авиабазе составляла 3 км, и вся она располагалась в подземелье (точнее, в «подледье»).

Строили американцы на века: помимо полноценного военного аэродрома там же, под слоем льда, они соорудили атомную электростанцию и всю необходимую инфраструктуру, включая церковь и супермаркет.

Но как выяснилось уже после того, как в проект Ice Warm были угроханы миллиарды долларов, все эти усилия оказались морскому котику под хвост, говорит Богданов.

«Проектировщики не учили, что Гренландия постоянно дрейфует на вместе с континентальной литосферной плитой, к которой она «привинчена» (именно поэтому она считается гигантским островом, а не отдельным материком — ред.) И всего через несколько лет после того, как американские военные справили там новоселье, эти гигантские ледяные лакуны начали проседать. Американцам пришлось эвакуировать базу, не дожидаясь, пока все сооружения и персонал провалятся под лед», — описывает историк.

Ледяной гнойник

Если бы речь шла только о том, что Camp Century просто уйдет под лед, в этом не было бы беды — наоборот, тем глубже было бы хранилище отработанных ядерных и химических отходов, которые там накапливались за годы эксплуатации базы.

Но когда на рубеже веков глобальное потепление стало растапливать полярные льды, этот естественный радиоактивный и химический могильник начал разрушаться.

Для США это превращается не только в технологическую, но и в серьезную политическую проблему, подчеркивает Богданов.

«Ведь США входят в состав Арктического Совета, одной из задач которого является мирное освоение Арктики и защита ее хрупкой экологии. До сих пор участие США в работе Совета было преимущественно деструктивным: они больше стремились не дать другим членам сотрудничать между собой, чем вносить какую-то реальную лепту в освоение Арктики. А сейчас, когда проблемы базы Camp Century всплыли на поверхность, причем в буквальном смысле слова, США рискуют, что все члены Арктического Совета создадут против них единый фронт. Автономное правительство Гренландии уже высказывает свое нетерпение тем, что Вашингтон не предоставляет конкретных планов, как там собираются убирать за собой загаженную ими зону на острове», — рассказывает Богданов.

Правда, у американцев еще есть время, чтобы прибраться за собой: если темпы таяния полярных льдов останутся такими, как сегодня, сделанные ими подледные лакуны вскроются еще только через несколько десятилетий.