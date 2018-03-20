Опыты по аналитической химии провели школьники из Некрасовки 

В субботу, 17 марта, обучающиеся 10 класса медицинского профиля школы № 2048 района Некрасовка приняли участие в мастер-классе с оригинальным названием «Анализируй то… или опыты по аналитической химии в РУДН».
Михаил Рябов, кандидат химических наук и доцент Российского университета дружбы народов, рассказал ребятам о природе химических реакций и наглядно показал, какие из них можно использовать для обнаружения химических веществ. Некоторые из них, например, реакция под названием «Вулканчик», ребятам особенно понравилась. (вт)