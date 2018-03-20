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Суд перенес рассмотрение дела о банкротстве адвоката Якубовского
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Суд перенес рассмотрение дела о банкротстве адвоката Якубовского 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области перенес на 18 апреля рассмотрение дела о банкротстве адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного ранее как «генерал Дима», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Такое решение суд принял, удовлетворив ходатайство об отложении, заявленное представителем Внешэкономбанка, одного из кредиторов Якубовского, чье требование должно было рассматриваться во вторник. Представитель ВЭБа мотивировал свою просьбу тем, что Мосгорсуд в настоящее время рассматривает другой спор, имеющий значение для дела о банкротстве.
Сумма задолженности Якубовского перед бюджетной системой Российской Федерации превышает 2,2 миллиарда рублей. Она подтверждена решением Одинцовского горсуда, который в мае 2017 года взыскал с него в пользу ФНС более 1,9 миллиарда рублей недоимки по налогу на доходы физических лиц за 2015 год и около 199 миллионов рублей пени.
Подмосковный арбитраж по просьбе ФНС ограничил право Якубовского на выезд из России до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. Суд также предложил должнику представить проект мирового соглашения с налоговым органом. Финансовым управляющим Якубовского суд утвердил Максима Малышева.
Суд ранее принял обеспечительные меры в деле о банкротстве, запретив Якубовскому совершать какие-либо сделки с долями подконтрольных ему кипрских компаний «Эливус Лтд» и «Нивелиус Лтд», прежнего и нынешнего владельца ООО «Термишин Рус», занимающегося обработкой металлов и производством антикоррозийного покрытия. Кроме того, арбитраж Московской области запретил ФНС вносить в ЕГРЮЛ изменения состава участников «Термишин Рус» и ее уставного капитала, а самой компании — принимать решение об уменьшении уставного капитала до значения менее 2,2 миллиарда рублей.
Также суд запретил бывшей жене адвоката Валерии Якубовской отчуждать права на два патента в области металлургии и металлообработки, переданные ей Якубовским, а Роспатенту — регистрировать переход прав на них. По мнению ФНС, с которой согласился суд, сделки по отчуждению Якубовским 100% долей в «Термишин Рус» в пользу офшорных кипрских компаний и патентных прав на изобретения направлены на сокрытие принадлежавшего Якубовскому имущества от обращения взыскания по долгам и являются злоупотреблением правом.
Якубовский занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности, с начальником службы безопасности президента РФ Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ. Якубовский был дважды судим, отбывал наказание в спецзоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Он вышел на свободу в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката он представлял интересы небезызвестного бизнесмена Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.
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