Суд перенес рассмотрение дела о банкротстве адвоката Якубовского

Такое решение суд принял, удовлетворив ходатайство об отложении, заявленное представителем Внешэкономбанка , одного из кредиторов Якубовского, чье требование должно было рассматриваться во вторник. Представитель ВЭБа мотивировал свою просьбу тем, что Мосгорсуд в настоящее время рассматривает другой спор, имеющий значение для дела о банкротстве.

Сумма задолженности Якубовского перед бюджетной системой Российской Федерации превышает 2,2 миллиарда рублей. Она подтверждена решением Одинцовского горсуда, который в мае 2017 года взыскал с него в пользу ФНС более 1,9 миллиарда рублей недоимки по налогу на доходы физических лиц за 2015 год и около 199 миллионов рублей пени.

Подмосковный арбитраж по просьбе ФНС ограничил право Якубовского на выезд из России до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. Суд также предложил должнику представить проект мирового соглашения с налоговым органом. Финансовым управляющим Якубовского суд утвердил Максима Малышева

Суд ранее принял обеспечительные меры в деле о банкротстве, запретив Якубовскому совершать какие-либо сделки с долями подконтрольных ему кипрских компаний «Эливус Лтд» и «Нивелиус Лтд», прежнего и нынешнего владельца ООО «Термишин Рус», занимающегося обработкой металлов и производством антикоррозийного покрытия. Кроме того, арбитраж Московской области запретил ФНС вносить в ЕГРЮЛ изменения состава участников «Термишин Рус» и ее уставного капитала, а самой компании — принимать решение об уменьшении уставного капитала до значения менее 2,2 миллиарда рублей.