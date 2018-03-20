Эвелина Блёданс оценила восточное гостеприимство 

На днях по приглашению Председателя правления Rixos Hotels Феттаха Таминджи, представители российских деловых кругов, шоу-бизнеса и медиа — всего около 250 VIP-гостей — собрались в ресторане «Siberia» на тематический светский вечер «Легенды лета».
«Мы благодарны российским туристам за то, что они выбирают Rixos. Ваше признание вдохновляет нас открывать новые объекты, развивать концепции и внедрять существенные инновации для вашего незабываемого отдыха, —обратился к гостям с приветственной речью Таминджи. — В этом году мы открываем новый роскошный отель в Абу-Даби. Мы также продолжаем развивать The Land of Legends как уникальный тематический парк развлечений для людей всех возрастов — в новом сезоне гостей ждет еще больше захватывающих аттракционов и торговая авеню, где будут представлены более ста мировых брендов.
Единственное, что остается неизменным в Rixos, — это традиционное турецкое гостеприимство». Среди гостей вечера были замечены: Михаил Гуцериев, Андрей Заруев, Ханна, Виктория Лопырева, Нюта, Эвелина Бледанс, Полина Гренц, Анна Джексон-Стивенс, Татьяна Михалкова, Лера Любарская и многие другие. Насыщенная концертная программа вечера подтвердила, что отели Rixos — это не только премиальный отдых, но еще и незабываемые впечатления. Перед гостями выступили: солистка Большого театра Ксения Дежнева, джазовые исполнители Мариам Мерабова и проект «Мирайф», певцы Нодар Ревия и Этери Бериашвили. Летнюю тему в музыке представил оркестр «Фонограф» исполнением произведений А. Вивальди и П. Чайковского.
Танцевальные номера от «Jivago» и «Auroom Show», восточные танцы в исполнении артистов балета наполнили зал настоящим буйством южного лета. Сочетание непринужденной атмосферы и гостеприимства с роскошью и безупречным сервисом — уже давно стало визитной карточкой Rixos. Именно благодаря этому уникальному набору качеств отели Rixos пользуются большой популярностью у гостей со всего мира и, в частности, из России.