Эвелина Блёданс оценила восточное гостеприимство

На днях по приглашению Председателя правления Rixos Hotels Феттаха Таминджи, представители российских деловых кругов, шоу-бизнеса и медиа — всего около 250 VIP-гостей — собрались в ресторане «Siberia» на тематический светский вечер «Легенды лета».

«Мы благодарны российским туристам за то, что они выбирают Rixos. Ваше признание вдохновляет нас открывать новые объекты, развивать концепции и внедрять существенные инновации для вашего незабываемого отдыха, —обратился к гостям с приветственной речью Таминджи. — В этом году мы открываем новый роскошный отель в Абу-Даби . Мы также продолжаем развивать The Land of Legends как уникальный тематический парк развлечений для людей всех возрастов — в новом сезоне гостей ждет еще больше захватывающих аттракционов и торговая авеню, где будут представлены более ста мировых брендов.