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Николай Дьяков уволен с поста начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды
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Николай Дьяков уволен с поста начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды 

Официальный сайт Администрации города Вологды 4 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
О кадровых перестановках в Администрации города заявил сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов. Он пояснил, что, изучив деятельность Управления культуры и историко-культурного наследия, предложил его руководителю Николаю Дьякову написать заявление об уходе.
«Я внимательно наблюдаю за работой различных департаментов и управлений и отслеживаю выполнение ими задач. Я предупреждал, что кадровые изменения будут. Те, кто не вписывается в работу новой команды и не удовлетворяет новым требованиям, а это в первую очередь эффективное расходование бюджетных средств, открытый, честный диалог с людьми, с теми мы будем расставаться. Сегодня я принял решение — Николай Алексеевич Дьяков с 26 марта не будет работать в Администрации. Ему предложено написать заявление об уходе. У меня очень много вопросов по работе Управления культуры и историко-культурного наследия. Это касается, в частности, аукциона на изготовление дорогостоящего чучела Масленицы. Тогда, напомню, благодаря активной общественной позиции мы вовремя заметили и исправили ситуацию, отменив конкурсные процедуры и сэкономив бюджетные деньги. Не было выполнено поручение по размещению в новом здании Камерного театра. Есть вопросы по культурно-массовым мероприятиям, которые проводились и проводятся сегодня. Они касаются как организации, так и сметы», — пояснил свое решение Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Как пояснил Сергей Воропанов, на пост начальника Управления культуры и историко-культурного наследия уже есть несколько кандидатур. С претендентами встретится заместитель Мэра по социальным вопросам Вадим Цепа и оценит возможности кандидатов. Новый начальник Управления будет назначен в ближайшее время.
«Я уверен, приход нового руководителя поможет Управлению заработать более эффективно, с новыми подходами, вдохнет в эту работу новую жизнь», — выразил уверенность Сергей Воропанов.
Напомним, Николай Дьяков проработал в Администрации Вологды 8 лет. Управление культуры и историко-культурного наследия он возглавлял последние 4,5 года.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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