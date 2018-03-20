Ещё
Геннадий Тушнолобов расскажет депутатам Пермского края о работе КСП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Геннадий Тушнолобов расскажет депутатам Пермского края о работе КСП 

АиФ Пермь 5 часов назад
Фото: АиФ Пермь
22 марта состоится очередное пленарное заседание законодательного собрания Пермского края. По традиции на первом весеннем заседании депутаты подводят итоги ушедшего года и слушают отчёты глав разных ведомств.
Например, в программе заседания значится доклад главы прикамского МВД генерал-лейтенанта Виктора Кошелева. Он расскажет парламентариям о мероприятиях по защите правопорядка, работе в сфере противодействия экстремизму, терроризму, борьбы с коррупцией, предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае представит Павел Миков. Депутатам расскажут об основных проблемах соблюдения прав и свобод граждан в крае. Отдельная часть речи омбудсмена — рекомендации по мерам государственного реагирования органам власти.
«Ещё один традиционный доклад — итоги деятельности Контрольно-счетной палаты края. Впервые с подобной информацией выступит Геннадий Тушнолобов», — сообщает спикер законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
В рамках «правительственного часа» депутатам расскажут о приоритетных направлениях реализации программы «Спортивное Прикамье». Речь пойдет о создании условий для занятий спортом и физической культурой.
«Поддержка массового спорта — одна из задач, сформулированных губернатором Максимом Решетниковым. Среди основных приоритетов— обеспечение шаговой доступности спортивных объектов для желающих заниматься своим физическим здоровьем. Ранее, по инициативе депутатов Законодательного Собрания, состоялось заседание круглого стола, где обсуждались варианты решения этой задачи, были сформированы конкретные предложения. На пленарном заседании предстоит «сверить часы», чтобы совместно с исполнительной властью двигаться в выбранном направлении», — сообщает Валерий Сухих.
Спикер парламента также рассказал, что группа депутатов инициировала новый законопроект «О Пермской торгово-промышленной палате». Документ принимается впервые.
В повестке заседания также законопроекты о преобразовании Краснокамского и Чайковского городских поселений в городские округа.
«Решения на местном уровне приняты. Необходимо сформировать оптимальный механизм реализации этой задачи. Главный фактор преобразования — сохранение в этих территориях социальной стабильности, обеспечении всех обязательств, взятых на себя органами власти», — поясняет спикер Заксобрания.
АиФ Пермь: последние новости
В Очёре пропавшего 3 марта мужчину нашли погибшим Школу 127 отремонтируют? За себя и за того дядю.Кому выгодна модернизация Закамского теплового узла?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза233
В МИД РФ приглашены все иностранные послы68
О чем говорили Путин и Трамп65
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»95
Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора55
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение