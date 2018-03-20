Геннадий Тушнолобов расскажет депутатам Пермского края о работе КСП

22 марта состоится очередное пленарное заседание законодательного собрания Пермского края . По традиции на первом весеннем заседании депутаты подводят итоги ушедшего года и слушают отчёты глав разных ведомств.

Например, в программе заседания значится доклад главы прикамского МВД генерал-лейтенанта Виктора Кошелева . Он расскажет парламентариям о мероприятиях по защите правопорядка, работе в сфере противодействия экстремизму, терроризму, борьбы с коррупцией, предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае представит Павел Миков . Депутатам расскажут об основных проблемах соблюдения прав и свобод граждан в крае. Отдельная часть речи омбудсмена — рекомендации по мерам государственного реагирования органам власти.

«Ещё один традиционный доклад — итоги деятельности Контрольно-счетной палаты края. Впервые с подобной информацией выступит Геннадий Тушнолобов », — сообщает спикер законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих

В рамках «правительственного часа» депутатам расскажут о приоритетных направлениях реализации программы «Спортивное Прикамье». Речь пойдет о создании условий для занятий спортом и физической культурой.

«Поддержка массового спорта — одна из задач, сформулированных губернатором Максимом Решетниковым . Среди основных приоритетов— обеспечение шаговой доступности спортивных объектов для желающих заниматься своим физическим здоровьем. Ранее, по инициативе депутатов Законодательного Собрания, состоялось заседание круглого стола, где обсуждались варианты решения этой задачи, были сформированы конкретные предложения. На пленарном заседании предстоит «сверить часы», чтобы совместно с исполнительной властью двигаться в выбранном направлении», — сообщает Валерий Сухих.

Спикер парламента также рассказал, что группа депутатов инициировала новый законопроект «О Пермской торгово-промышленной палате». Документ принимается впервые.

В повестке заседания также законопроекты о преобразовании Краснокамского и Чайковского городских поселений в городские округа.

«Решения на местном уровне приняты. Необходимо сформировать оптимальный механизм реализации этой задачи. Главный фактор преобразования — сохранение в этих территориях социальной стабильности, обеспечении всех обязательств, взятых на себя органами власти», — поясняет спикер Заксобрания.