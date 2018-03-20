Четвероклассник из Кузьминок создал интерактивный мультфильм

Ученик 4 класса «П» «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» в течение нескольких месяцев создавал интерактивный мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» с элементами игры. Результат его работы был высоко оценен членами жюри окружного этапа конкурса «Мастерская сказки». Теперь этот мультфильм поборется за призовое место в городском этапе конкурса, который состоится 28 марта.

Городской конкурс научно-технического и декоративно-прикладного творчества «Мастерская сказки» проводится в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». (вт)