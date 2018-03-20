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Ространснадзор проводит внеплановые проверки всех авиакомпаний, эксплуатирующих Ан-148
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Ространснадзор проводит внеплановые проверки всех авиакомпаний, эксплуатирующих Ан-148 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 марта. Ространснадзор проводит внеплановые проверки всех авиакомпаний, эксплуатирующих Ан-148, сообщили в ведомстве.
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