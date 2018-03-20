Губдума хочет запретить продажу алкоголя ночью в общепитах в жилых домах

Во вторник, 20 марта, на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Губернской думы были рассмотрены предложения о внесении изменений в федеральный закон, регулирующий торговлю алкоголем, сообщает progorodsamara.ru.

По словам председателя комитета по промышленности губдумы Вячеслава Малеева, депутаты считают необходимым запретить розничную торговлю алкоголем ночью в торговых точках общепита, которые расположены в многоквартирных жилых домах, но для решения этой проблемы заксобранию нужно вернуть права регулирования торговли алкогольной продукции, которых оно лишилось в конце 2017 года.

Напомним, в конце 2017 года были сняты ограничения на продажу алкогольных напитков с 22:00 до 10:00 и в День знаний, День молодежи, День защиты детей, День студентов, а также по воскресеньям после 17:00.