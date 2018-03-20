Татьяна Судец против экстрасенсов: «Обещали найти сына, а его уже не было в живых…»

На телеэкранах маги продолжают видеть прошлое и будущее, раскрывать преступления и давать советы тем, кто попал в беду. Иногда экстрасенсы даже разговаривают с мертвыми. Повышенный интерес зрителей вызывают мистические шоу ТНТ. Сейчас в эфире сразу два проекта — «Экстрасенсы ведут расследование» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Выпускники «Битвы экстрасенсов» творят чудеса в каждом выпуске, а зрители забывают о том, что в телешоу есть монтаж, сценарий… Программы заканчиваются, а впечатленные граждане осаждают офисы экстрасенсов, несут им десятки и сотни тысяч рублей. Жертвами мошенников становятся и известные люди. «Исцелят» от всех болезней Фото: instagram.com Юмористка, звезда «Аншлага» 53-летняя Светлана Рожкова недавно призналась, что борется с серьезным аутоиммунным заболеванием печени. Светлана рассказала свою историю в телеэфире: «Врачи говорили: если не буду лечиться, то долго не проживу. Я не пустила все на самотек, лечусь, стараюсь не думать о плохом и просто живу. Я настроена еще долго жить и бороться…»

Как только проблемы со здоровьем Светланы получили огласку, ей стали названивать представители экстрасенсов и предлагать услуги по исцелению. Маги обещают избавить от заболевания, которое неизлечимо, — можно приостановить или замедлить его развитие. Рожкова отказалась, так как считает подобные услуги мошенническими. Недавно от онкологического заболевания умер отец артистки. В отчаянии семья прибегала в том числе к услугам разрекламированных целителей, но это не помогло. Теперь Рожкова верит только традиционной медицине. Вруны без совести Татьяна Судец обращалась к экстрасенсам: «Все вранье! Никто ничего не знает!» Фото: Anatoly LOMOKHOV/globallookpress.com В 1992 году у телеведущей Татьяны Судец случилась трагедия — ее сына убили. Молодого человека не могли найти, мать бросилась за помощью к ясновидящим. «К разным экстрасенсам бегала, металась между объявлениями. Они какими-то палочками крутили и карту приносили, руками водили: рассказывали, в каком районе он находится, что вернется домой, так как оставил открытой книгу. Я тогда всем им верила. Одна экстрасенс сказала, что нужно до 12-го дня в 7 церквей успеть и поставить в них семь свечей… Вранье! Никто ничего не знает!» — уверена Татьяна Судец.

24-летнего сына телеведущей убили грабители, а экстрасенсы выманивали у несчастной матери деньги. Телеведущая недавно приходила в шоу « Андрей Малахов . Прямой эфир», чтобы предостеречь зрителей от пустой траты денег и времени на экстрасенсов. Техника мошенничества Гадалка предсказала судьбу Лайме Вайкуле . Сбылось не все. Фото: Евгения ГУСЕВА/«КП» — Москва

Лайма Вайкуле в интервью нашему журналу рассказала о встрече с гадалкой: «Она предсказала мне болезнь, с которой я справлюсь. Так и случилось…» Ясновидящая увидела, что Вайкуле станет популярной. Но певица посетовала, что многое из предсказаний не сбылось.

Певице сделали типичное предсказание. Выудив первичную информацию от клиента, маги интерпретируют ее, учитывая интересы, проблемы героя. Любая начинающая певица или актриса может стать популярной. А может и не стать. Несколько предсказаний из десятка за целую жизнь непременно исполнятся.

— Экстрасенсы могут выполнять роль поверхностной психотерапии, хотя глубоких проблем и их сути не решат, — объясняет психолог Анетта Орлова . — Но эмоциональная поддержка и обещание светлого будущего помогут человеку пережить трудности. После приема у доброго дедушки-экстрасенса, который заговорит воду, пообещает счастье, у отчаявшихся людей появляются силы двигаться дальше. Но есть опасные экстрасенсы, которые, обладая психологическими знаниями и даром убеждения, лишают людей психического равновесия, чтобы получить доступ к его кошельку. Человек находится в слабом состоянии, он легко внушаем (иначе бы не пришел). Экстрасенс расскажет ему про беды, которые произойдут, если не снять порчу, и так далее. Люди в состоянии шока залезают в долги. Приворот на любовь Королева рассказывала, что Николаева увели с помощью приворота. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

Экстрасенсы привораживают мужчин в день по целой роте. О своем «звездном привороте» рассказывала Наталья Королева . Певица уверена, что Игоря Николаева в свое время у нее увела директор музыканта Анжела Кулаковская: «Обращения к различным колдунам, привороты, отвороты… Мне кажется, что в моем случае они были сто процентов. И результат, как говорится, налицо. Человека из семьи увели, правда, желаемого не достигли…» Союз Николаева и Анжелы тогда быстро распался.

Психологи считают, что иногда женщине проще найти причину измены мужа в привороте. Пережив личную драму, важно начать новую жизнь с чистого листа, а не с походов по экстрасенсам.

Цены на услуги экстрасенсов-телезвезд

Личный прием: 50 тыс. Прием по скайпу: 25 тыс. Оберег: от 3 тыс.

Мнение: «Наши люди особенно доверчивы» Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН им. Харкевича Александр Панчин и видеоблогер Михаил Лидин много лет разоблачают телеэкстрасенсов. Они учредили премию и готовы вручить 1 млн рублей тем, кто докажет свои способности во время контролируемого эксперимента. Пока все чародеи потерпели поражение, а большинство не решились на испытания.