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Где не будет света в Оренбурге 22 марта?
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Где не будет света в Оренбурге 22 марта?
АиФ-Оренбург
1 час назад
Фото:
АиФ-Оренбург
Комментарии
22 марта с 10.00 до 20.00 часов отключат электричество по улице Лабужского (№ 1,2, 2/1, 2а).
Телефон аварийной службы 56-83-38.
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