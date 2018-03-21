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Где не будет света в Оренбурге 22 марта?
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Где не будет света в Оренбурге 22 марта? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
22 марта с 10.00 до 20.00 часов отключат электричество по улице Лабужского (№ 1,2, 2/1, 2а).
Телефон аварийной службы 56-83-38.
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