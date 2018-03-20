В Росатоме разработали прибор для управления желаниями людей

Сотрудники предприятия Росатома Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) создали комплекс, способный регистрировать сверхслабые биомагнитные поля и выявлять «центр желаний» в мозгу.

Комплекс работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии и неинвазивно (без прямого проникновения внутрь организма) регистрирует сверхслабые магнитные поля. Создатели комплекса уверены, что «эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими», передает РИА «Новости»

Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживаются устройством под названием магнитоэнцефалограф.

Биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли и потому могут быть зарегистрированы только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающих достаточной чувствительностью для регистрации очень малых магнитных полей.

В результате проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) появляются большие массивы данных, которые несут информацию о процессах, происходящих в головном мозге. В ходе обработки этих данных перед исследователем ставится обратная задача, заключающаяся в пространственной реконструкции источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга. Таким образом можно отследить и работу центра желаний.