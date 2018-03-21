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Госдума вернется в зал пленарного заседания после работы в регионах
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Госдума вернется в зал пленарного заседания после работы в регионах 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В среду состоится первое пленарное заседание Госдумы за последние три недели, в ходе которых депутаты проводили работу с избирателями в регионах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В начале седьмого созыва депутаты решили продлить работу депутатов до конца июля. Вместе с этим было решено компенсировать эти дни в мае, когда много праздничных дней, и депутаты зачастую берут отпуск за свой счет. Согласно утвержденному распорядку ГД, который опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, с 16 по 29 апреля депутаты уйдут в ежегодный оплачиваемый отпуск. Такое решение о переносе «майских каникул» было принято парламентариями с учетом ожидающейся в первой половине мая инаугурации новоизбранного президента России.
Однако предстоящие четыре недели с пленарными заседаниями до отпуска парламентариев ожидаются насыщенными, сообщил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"В ближайшее время нам предстоит большая работа по реализации положений послания президента. Мы провели рабочую группу, где рассмотрели проект плана реализации. Сейчас он предварительный и в дальнейшем будет корректироваться и дополняться с учетом указов президента и поручений правительства", — заявил Жуков агентству.
Парламентарий напомнил, что план реализации послания планируется представить на Совет ГД.
"Кроме того, 11 апреля с отчетом о работе правительства в Государственную Думу придет Дмитрий Анатольевич Медведев. К нему у депутатов традиционно много вопросов. Фракции готовятся к этому мероприятию очень тщательно", — также сообщил он.
Жуков отметил, что до отчета фракции с комитетами Госдумы проведут несколько тематических встреч с председателем правительства в рамках подготовки к отчету.
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