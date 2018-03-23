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В Крыму готовят программу восстановления лесополос
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Савченко грозит "пожизненное"

В Крыму готовят программу восстановления лесополос 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Как говорится в статье, специалисты планируют провести полную инвентаризацию 23 тысяч гектаров лесополос на полуострове, чтобы понять, где они могут быть восстановлены, а где придется начинать работу с нуля. Для начала реализации программы необходимо уже осенью нынешнего года подготовить 12-15 миллионов саженцев деревьев, на что потребуется около 20 миллионов рублей.
"Мы планируем заняться проектом во второй половине 2018 года", — заявил РГ заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев.
Он отметил, что в ведомстве рассматривают возможность создания отдельного подразделения, которое займется всеми лесополосами полуострова. «Я допускаю, что нужно создавать отдельное лесничество по лесополосам», — сказал Компанейцев.
Также в минприроды Крыма поддержали идею создания зеленых поясов вокруг городов. Вокруг Симферополя на севастопольском направлении в ближайшее время высадят около 500 гектаров леса.
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