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В Госдуму внесли законопроект о выдаче маткапитала мачехам и отчимам
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В Госдуму внесли законопроект о выдаче маткапитала мачехам и отчимам 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Государственную думу РФ внесен законопроект о праве мачех и отчимов, усыновивших детей своих супругов от предыдущих браков, получать материнский капитал, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
"В ходе заседания участники обсудили тему подтверждения права на получение материнского капитала женщинами и отцами, являющимися усыновителями падчериц и пасынков. Проект закона внесен в Государственную Думу РФ и вскоре будет рассмотрен", — говорится в сообщении по итогам заседания рабочей группы по вопросам совершенствования механизма предоставления дополнительных мер государственной поддержки семьям с детьми в Общественной палате.
Сообщается, что на заседании также обсуждалась проблема отзыва маткапитала у участников программы госпереселения. На сайте говорится, что советник аппарата комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Игорь Фокин заявил, что если будут инициированы поправки в закон по этому вопросу, Госдума рассмотрит их в приоритетном порядке.
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