В Воронежской области стартовал конкурс на «Самое красивое село»

Заявки от муниципальных образований принимают до 1 июля.

Сегодня стартует ежегодный конкурс «Самое красивое село Воронежской области». Заявки от муниципальных образований принимают до 1 июля. После конкурсная комиссия отберёт 7 участников, набравших по предварительной оценке наибольшее количество баллов. Затем, с 25 сентября пройдёт интернет-голосование. Его результаты также будут учтены при выборе победителя и шести призёров. Среди критериев оценки — особенности застройки, наличие достопримечательностей, интересный пейзаж, чистота, оригинальность озеленения и другие. Учтут и активное участие населения в благоустройстве территории села. Итоги конкурса подведут в конце ноября. Село-победитель получит грант в 1 млн рублей, призёрам достанется по 150 тыс. рублей.