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Санитарные комнаты на вокзалах Москвы сделают бесплатными для болельщиков ЧМ‑2018
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Санитарные комнаты на вокзалах Москвы сделают бесплатными для болельщиков ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На столичных железнодорожных вокзалах гости чемпионата мира по футболу смогут воспользоваться санитарными комнатами бесплатно, предъявив паспорт болельщика, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов.
«Паспорт болельщика дает гостям возможность воспользоваться санитарными комнатами бесплатно либо по предъявлению билета», — сказал собеседник агентства.
FAN ID — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Организует выдачу паспортов болельщика министерство связи и массовых коммуникаций РФ.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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