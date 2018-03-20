АМПП предупредил о профилактических работах на парковках на проспекте Вернадского и в Капотне

Ведутся профилактические работы на двух парковках со шлагбаумами на проспекте Вернадского и в Капотне, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

«АМПП предупреждает автомобилистов, что на двух парковках со шлагбаумами проводятся профилактические работы. Парковки расположены по адресам: проспект Вернадского, вл. 105, участок 1,2 и 2-й квартал Капотни, вл. 22. На время проведения работ плата за парковку не взимается, валидация парковочного абонемента также не проводится, въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае возникновения вопросов, необходимо обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт». Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте АМПП, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы». ​