МЧС регистрирует на Волге у Самары большие промоины

В черте Самаре вдоль берега на Волге начали образовываться промоины. Представители МЧС регистрируют разрушение ледового покрова на набережной у Ладьи, от Первомайского до Вилоновского спуска.

Как пояснил руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко , такое положение дел на реке связано с увеличением пропуска воды через Жигулевскую ГЭС. — Поэтому обращаю внимание всех горожан: выходить на лед категорически запрещено! Это опасно для жизни, — пояснил глава экстренного ведомства 63-го региона.

Не исключено, что в ближайшие дни Жигулевская ГЭС еще увеличит сбросы воды до 10 тысяч кубических метров в секунду. Сейчас этот показатель составляет 7 тысяч кубических метров в секунду. Уровень воды в Волге у Самары может подняться с 29 м до 29,7–30 м по Балтийской системе высот. Поэтому на реке появится еще больше промоин.

Мэрия города расставила информационные аншлаги во всех местах, где горожане традиционно переходят Волгу с левого на правый берег. Это речной вокзал, Маяковский, Полевой спуски, спуск на улице Советской армии. Разрушение ледового покрова и вскрытие реки — это не одно и то же. Ото льда реки Самарской области начнут освобождаться в апреле. Однако торосы на Волге несут такую же угрозу, как и ледоход.

В период паводка заложниками ледового плена чаще всего становятся любители зимней рыбалки. Но случается, что рискуют и горожане, которые выходят на лед просто на прогулку. ГУ МЧС организовало СМС-оповещение населения об опасности выхода на лед.