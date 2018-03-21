Федеральное дорожное агентство окажет поддержку Новгородской области в 2018 году

Губернатор Новгородской области отметил, что в этом году стоят задачи, которые возможно выполнить только при тесном взаимодействии с Федеральным дорожным агентством. В текущем году планируется провести капитальный ремонт Колмовского моста в Новгороде. Также глава региона выдвинул предложение о строительстве новой развязки в Чудовском районе.

«Особо хочу отметить автомобильный путепровод через железнодорожные пути в Чудовском районе, это тот путепровод, который пересекает движение «Сапсана». Нам, наверное, нужно выходить на строительство новой развязки», — отметил Андрей Никитин.

На заседании глава области также напомнил, что в прошлом году около тысячи километров региональных дорог было приведено в нормативное состояние.

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