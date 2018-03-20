Процесс заключения контрактов на ремонт дорог приостановили в Ижевске 

Ижевск. Удмуртия. Заключение контрактов на ремонт дорог в Ижевске на 2018 год временно приостановили. Процесс возобновят после рассмотрения жалоб управлением ФАС по Удмуртской Республике, сообщили журналисту «Сусанина» в ведомстве.
В антимонопольный орган поступили жалобы от ООО «Радонеж» и ООО «Новострой» на службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Претензии касаются требований к товарам, которые будут использоваться при выполнении работ — щебню, брусчатке, а также к установлению дополнительных требований по опыту выполнения работ.
Как пояснил начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов, сам аукцион состоялся в понедельник, 19 марта. «Подрядная организация хотела ужесточить условия контракта, то есть мы пошли на послабление сознательно. Данный подрядчик хотел, чтобы включили опыт работы. Мы наоборот посчитали это ограничением конкуренции», — пояснил Богданов.
Напомним, на ремонт дорог в Ижевске планируется заключить 5 договоров на общую сумму 1 млрд рублей.
Лоты:
— Устиновский район — 239,2 млн рублей;
— Индустриальный район — 294,3 млн рублей;
— Ленинский — 111,6 млн рублей;
— Октябрьский — 148 млн рублей;
— Первомайский — 205,3 млн рублей.