Процесс заключения контрактов на ремонт дорог приостановили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Заключение контрактов на ремонт дорог в Ижевске на 2018 год временно приостановили. Процесс возобновят после рассмотрения жалоб управлением ФАС по Удмуртской Республике, сообщили журналисту «Сусанина» в ведомстве.

В антимонопольный орган поступили жалобы от ООО «Радонеж» и ООО «Новострой» на службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Претензии касаются требований к товарам, которые будут использоваться при выполнении работ — щебню, брусчатке, а также к установлению дополнительных требований по опыту выполнения работ.

Как пояснил начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов , сам аукцион состоялся в понедельник, 19 марта. «Подрядная организация хотела ужесточить условия контракта, то есть мы пошли на послабление сознательно. Данный подрядчик хотел, чтобы включили опыт работы. Мы наоборот посчитали это ограничением конкуренции», — пояснил Богданов.

Напомним, на ремонт дорог в Ижевске планируется заключить 5 договоров на общую сумму 1 млрд рублей.

Лоты:

— Устиновский район — 239,2 млн рублей;

— Индустриальный район — 294,3 млн рублей;

— Ленинский — 111,6 млн рублей;

— Октябрьский — 148 млн рублей;

— Первомайский — 205,3 млн рублей.