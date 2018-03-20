ЯНАО вдвое увеличит финансирование программы ликвидации аварийного жилья

"С 2019 года 6,2 миллиарда (рублей) мы планируем в год тратить. В этом году пока 3 (миллиарда рублей). Это то, что мы имеем. Думаю, что до конца года еще добавим денег", — сказал глава округа.

Он добавил, что это, в первую очередь, средства окружного бюджета. «Мы всегда рассчитываем только на свои силы, когда формируем нашу программу. Безусловно, федеральные деньги мы получаем. Это софинансирование, как правило, деньги небольшие, но они нам помогают», — отметил Кобылкин.

По его словам, аварийное жилье — это на сегодняшний день проблема номер один в регионе.

"У нас своя программа. Мы ее утвердили на 7 лет, и будем пытаться, конечно, обеспечивать ее финансированием. Этот вопрос больше всего интересует сегодня граждан, вопрос номер один", — сказал губернатор.