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Трассу «Волгоград-Каменск-Шахтинский» снова открыли для транспорта
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Трассу «Волгоград-Каменск-Шахтинский» снова открыли для транспорта 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На трассе А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» возобновили движение автобусов и грузовиков.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов», спецтехника продолжает дежурство на автодороге, проезжая часть обрабатывается противогололедной смесью, информация об ограничении движения передается по радио.
Кроме того, ФКУ Упрдор «Азов» рекомендует водителям без особой необходимости не выезжать на трассы, а при движении соблюдать скоростной режим.
Напомним, что 20 марта А-260 перекрыли из-за ледяного дождя.
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