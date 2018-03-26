По ночам будут перекрывать участок трассы Калининград — граница с Литвой

Об этом автомобилистов предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На автомобильной дороге от поселка Талпаки до Междуречья в течение 8 ночей, с 28 марта по 20 апреля, будут полностью ограничивать движение. В это время рабочие будут ремонтировать мост через реку Преголя, расположенный на км 56+650 автодороги А-229.

Объехать участок можно будет по автодороге регионального значения через населенные пункты Кудрявцево, Глушково, Поддубное, Сиреневка.

«Первое перекрытие движения запланировано в ночь с 27 на 28 марта. О дальнейших перекрытиях автовладельцы будут своевременно проинформированы через сайт ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и средства массовой информации», — сообщили в пресс-службе.