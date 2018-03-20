Штойбер: «Нам нужна Россия»

Тем самым политик от партии ХСС Штойбер возразил министру обороны Урсуле фон дер Ляйен (ХДС), которая сказала в понедельник по поводу новоизбранного российского президента Владимира Путина: «Он — уже давно никакой не партнер».

«Нельзя говорить о том, что Россия — больше не партнер. Надо поддерживать переговорные нити. И здесь перед Ангелой Меркель стоят большие задачи (…) Я считаю, что Россия нам нужна. Что же это такое? Мы должны по крайней мере попробовать это на дипломатическом уровне» (Эдмунд Штойбер в «Рундшау»).