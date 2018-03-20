Штойбер: «Нам нужна Россия» 

Эдмунд Штойбер (Edmund Stoiber) заявил по поводу выборов в России: «Путин — за улучшение отношений с Европой».
Тем самым политик от партии ХСС Штойбер возразил министру обороны Урсуле фон дер Ляйен (ХДС), которая сказала в понедельник по поводу новоизбранного российского президента Владимира Путина: «Он — уже давно никакой не партнер».
«Нельзя говорить о том, что Россия — больше не партнер. Надо поддерживать переговорные нити. И здесь перед Ангелой Меркель стоят большие задачи (…) Я считаю, что Россия нам нужна. Что же это такое? Мы должны по крайней мере попробовать это на дипломатическом уровне» (Эдмунд Штойбер в «Рундшау»).
По поводу высказываний фон дер Ляйен Штойбер сказал, что она говорила на «повышенных тонах» и «жесткими формулировками, как во времена холодной войны». Штойбер также высказался за отмену санкций против России, однако после выполнения ею определенных условий. «Мы готовы к пошаговой отмене санкций, когда с российской стороны начнется движение. Это движение наметилось сегодня. (Путин) говорит совсем иначе, чем во время предвыборной борьбы. Он идет навстречу Европе и хочет улучшения отношений. Но сначала, конечно, надо расследовать теракт с отравляющим веществом» (Эдмунд Штойбер в «Рундшау»). Под «движением» Штойбер подразумевал высказывания Путина в понедельник. После своей убедительной победы на выборах российский президент высказывался о Западе в более умеренных тонах. По его словам, Россия хочет конструктивных переговоров с международными партнерами, и он, Путин, сделает все для решения конфликтов и не стремится ни к какой гонке вооружений. И все же Штойбер добавил: «Отчуждение увеличилось, политика России стала для нас огромной проблемой». Штойбер: баварская экономика хорошо представлена в России 76-летний политик от ХСС указал, кроме того, на хорошие экономические отношения с Москвой: «В целом немецкая экономика в Россия представлена очень сильно». Это особенно относится, по его словам, к баварской экономике. Так, «БМВ» и «Адидас» планируют строить сейчас в России большие заводы. Сегодня Штойбер ближе к политике разрядки Брандта, чем раньше В 1970-е годы Штойбер был непримиримым противником политики разрядки Вилли Брандта и Эгона Бара. «Думаю, что сегодня я немного ближе к ней, чем это полагают многие», — сказал Штойбер.