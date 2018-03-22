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Защита просит оправдать главу «Мемориала» в Карелии Юрия Дмитриева
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Защита просит оправдать главу «Мемориала» в Карелии Юрия Дмитриева 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Серебряный Дождь
ПЕТРОЗАВОДСК, 22 марта. /ТАСС/. Адвокат попросил вынести оправдательный приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, которого в Петрозаводске судят по обвинению в изготовлении порнографии, а также в педофилии и незаконном хранении частей огнестрельного оружия.
"В своем выступлении я попросил оправдать Юрия Алексеевича Дмитриева по всем статьям предъявленного ему обвинения, потому что его действия не образуют состав преступления.
У него не было сексуального мотива, он не является педофилом, он психически здоров, фотографии делались с целью контроля за здоровьем [приемной дочери], о чем имеются заключения двух экспертиз", — сообщил в четверг журналистам защитник подсудимого Виктор Ануфриев после выступления в прениях.
Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала признать Дмитриева виновным по всем статьям и приговорить его к девяти годам колонии строгого режима.
Шестидесятидвухлетнему Дмитриеву предъявили обвинение по трем статьям УК РФ «Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста», «Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия».
По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.
Ранее адвокат Ануфриев сообщил ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития.
Снимки хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году — ни одного снимка. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.
Дмитриева арестовали 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Предъявленное обвинение он назвал «сюрреализмом» и вину не признал, так как никаких, по его словам, противозаконных действий в отношении ребенка не совершал. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.
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