ООН прогнозирует глобальную нехватку воды уже к 2050 году

По данным Организации Объединенных Наций, 5,7 млрд человек будут испытывать проблемы с водой к 2050 году. В настоящее же время дефицит воды затрагивает порядка 3,6 млрд жителей Земли.

Как пишет Vistanews.ru, ежегодный глобальный спрос на водные ресурсы увеличивается в среднем на один процент, и зависит от темпов прироста населения, уровня экономического развития, видов потребления воды и других факторов. Сообщается, что за последние 20 лет спрос стал стремительно возрастать. По словам специалистов, необходимо искать новые пути решения проблемы. При этом сообщается, что может возникнуть не только нехватка воды, но и ухудшение ее качества.

Кроме того эксперты уверены, что 2050 году на Земле множество проблем принесут наводнения. От них пострадают 1,6 млрд человек.

Ранее «СП» сообщала, что продовольственная и сельхозорганизация ООН (ФАО) бьет тревогу: в скором времени население Земли может остаться без бананов. Всему виной опасный грибок, который поражает растение, следовательно, если не принять меры, то производство бананов в мире может свестись к нулю. Сообщается, что ФАО и ее партнеры уже выделили 98 миллионов долларов на борьбу с этим опасным заболеванием. По подсчетам экспертов, если не принять меры, то к 2040 году эта зараза может затронуть до 1,6 миллиона гектаров существующих банановых насаждений, что составляет одну шестую от текущего мирового производства с предполагаемыми годовыми потерями до 10 миллиардов долларов.

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