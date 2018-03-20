В Норвегии министр ушла в отставку из-за публикации в соцсети

Министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии Сильви Листеуг рассказала об отставке на своей странице в Facebook.

Скандал вокруг нее начался после того, как министр опубликовала на своей странице в соцсети фотографию группы боевиков в черных масках. Запись она сопроводила подписью «Права террористов для Рабочей партии важнее национальной безопасности».

Эта запись вызвала возмущение. Министру напомнили, что социал-демократы потеряли своих молодых членов при теракте на острове Утейа в 2011 году, когда националист Андерс Брейвик расстрелял в молодежном лагере партии множество человек.

Как отмечает «МИР24», Листеуг принесла в парламенте извинения за инцидент.